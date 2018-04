Tweede verdachte aangehouden voor bedreiging agent

De mannen krijgen die zondag 8 april jl. rond 02.00 uur in de Korte Kerkstraat mot met elkaar. Een agent probeert de kemphanen te scheiden, maar dat heeft een averechts effect. De agent moest op een gegeven moment voor zijn eigen veiligheid zijn dienstfiets tussen de twee mannen en zichzelf zetten. De mannen trapten vervolgens de dienstfiets kapot. Pas nadat er pepperspray is gebruikt stoppen de agressors. Een van de verdachten kon direct aangehouden worden; de tweede is gisterenavond buiten heterdaad in een woning in Terneuzen gearresteerd.