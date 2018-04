Verdachte (42) opnieuw aangehouden voor betrokkenheid bij dodelijk schietincident

Breda - Vanmorgen is een 42-jarige man opnieuw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op de Lunetstraat in Breda waarbij vrijdagavond 6 januari 2017 de 60-jarige Peter van der Linde om het leven kwam. De officier van justitie in Breda gaf toestemming tot deze arrestatie omdat er nieuwe feiten en omstandigheden bekend geworden zijn. Eerder werd deze man al als verdachte in deze zaak aangehouden op woensdag 17 mei 2017 in Grave.