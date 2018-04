Verdachte overvallen meldt zich na uitzending Opsporing Verzocht

Op 3 maart sloeg de overvaller zijn slag bij Chinees Restaurant De Pauw aan de Sint Antoniusstraat. Het moedige echtpaar verjoeg de man. Hij gaat er zonder buit weer vandoor. De tweede overval is donderdag 8 maart bij snackbar 'Wang' aan de Baarwijksestraat, ook weer in Waalwijk. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.