Vermoedelijke handelaar in anabolen steroïden meldt zich

Wij werden eind september 2017 door medewerkers van een postagentschap in Geldrop geattendeerd op enkele tientallen postpakketjes, dat door deze man was afgegeven voor verzending. Dezelfde man had waarschijnlijk al eerder ook flink wat soortgelijke pakketjes opgestuurd en het personeel vertrouwde het niet. Na onderzoek bleken er in deze pakketjes anabolen steroïden te zitten; verboden spierversterkende middelen die bijvoorbeeld wel eens door sporters worden gebruikt om tot betere prestaties te komen. De handel in dit soort middelen is verboden op grond van de Geneesmiddelenwet.