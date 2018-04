Video voor een veilige wielerkoers

In het verleden zijn er regelmatig aanrijdingen of ‘bijna-aanrijdingen’ ontstaan tijdens een wielerwedstrijd, doordat bijvoorbeeld een automobilist of andere weggebruikers een weg willen oprijden waar op dat moment een wielerwedstrijd bezig is. Er zijn enkele belangrijke kenmerken waarop weggebruiker kunnen letten, alleen zijn deze niet altijd bij het publiek bekend. Iedere wielerwedstrijd wordt bijvoorbeeld afgesloten door een bezemwagen met daarbij een motorrijder van de politie, de zogenaamde ‘sluitrijder’. Nadat deze sluitrijder is gepasseerd mag verkeer en publiek pas weer verder rijden, fietsen of lopen. In de video die nu door de verschillende partijen is gemaakt willen we aandacht schenken aan deze, vaak onbekende, regels.

Verspreiding via media, social media en Burgernet

Het is de bedoeling dat de video onder andere via diverse media en social media wordt gedeeld, maar bijvoorbeeld ook vooraf aan wielerevenementen wordt getoond aan het publiek. Dit doen we onder andere door middel van Burgernet. Via de Burgernetapp krijgen mensen die in het gebied zijn tijdens een wielerevenement een pushbericht en het filmpje op hun telefoon. Tijdens de Amstel Gold Race op zondag 15 april wordt Burgernet hiervoor de eerste keer ingezet.

De video is in maart opgenomen op de Camerig in Vijlen, een belangrijke wielerlocatie. Verschillende figuranten maar ook oud-wielrenner Gert Jakobs en profrenner Roy Curvers van Team Sunweb hebben hun steentje bijgedragen aan het filmpje. In een minuut wordt uitgelegd hoe een koers is opgebouwd, en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. “Het is goed dat je mensen kunt laten zien wat er tijdens een koers gebeurt. In een Amstel Gold Race kan het best zijn dat een kopgroep 10 minuten voorop ligt. Als mensen zich daarvan bewust zijn, gaan ze ook minder snel het parcours op en krijg je een veiligere situatie”, aldus Gert Jakobs.

Deel de video!

De video is vanaf vandaag te zien via bijgevoegde link: https://www.youtube.com/watch?v=r8cyn1j8two&feature=youtu.be

Iedereen is vrij om de video te delen of te gebruiken, zolang er niet in geknipt wordt en de bron wordt vermeld (Politie Limburg). Hoe groter het bereik, hoe meer mensen kennis kunnen maken met de spelregels van een wielerwedstrijd. Aanstaande zondag wordt de Amstel Gold Race in het Limburgse land gereden. Hopelijk zien veel mensen onze video en kunnen we genieten van een mooie maar vooral ook veilige koers!