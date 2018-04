Wapens en sigaretten in verborgen ruimte in bestelbus

Heteren - De politie hield dinsdag 10 april rond 12.00 uur twee mannen aan op de snelweg A50 ter hoogte van Heteren. De mannen van 22 en 34 jaar uit Rotterdam en Nijmegen zijn aangehouden tijdens een controle, nadat in het voertuig twee messen, een hakbijl, een slagwapen en een grote partij sigaretten zijn aangetroffen. Een deel van de goederen was verstopt in een verborgen ruimte in het voertuig.