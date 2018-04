Snelle melding van getuige leidt tot drie aanhoudingen

De politie kreeg een melding van een getuige die drie personen had zien wegrennen die eerder zich verdacht gedroegen bij een woning; zij stapten in een auto en reden weg. Dankzij deze snelle en goede melding kon de politie snel aan de slag en startte zij direct een zoekactie; op de Aronskelkweg kwam de vluchtauto in het vizier en deze werd direct door een politie-auto klemgereden. Bij de drie werden ook nog een hoeveelheid hasj aangetroffen; een deel ervan gooiden de verdachten tijdens de vlucht naar buiten. Ook werden er in de auto inbrekerswerktuigen aangetroffen.

De drie inzittenden werden aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het gaat om een 40-jarige man uit Hengelo, een 35-jarige man uit Oldenzaal en een 34-jarige man zonder bekend adres.

2018155803 RL