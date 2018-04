Getuigen gezocht van gevaarlijk rijgedrag witte Mercedes op A6 Almere

De bestuurder is inmiddels als verdachte gehoord. Het gaat om een 20-jarige Almeerder. In het filmpje rijdt hij in een witte Mercedes (klein model type GLA 45 AMG). Te zien is dat hij vanaf de A1 over de A6 rijdt richting Almere Poort en een pieksnelheid behaalt van meer dan 240 km/u. Naast dat dit meer dan 100 km/u boven de toegestane snelheid is, zorgt het ook voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers.



Getuigen gezocht

Om precies vast te kunnen stellen wanneer dit rijgedrag heeft plaatsgevonden (vermoedelijk ergens in februari), zoekt de politie getuigen. In het bijzonder gaat het om de bestuurder van een oud model Subara Impreza. Op het filmpje is te zien hoe deze bestuurder vlak voor de splitsing met de afslag Almere Centrum/Muziekwijk ingehaald wordt door de Almeerder. Aan hem of haar wordt gevraagd contact op te nemen met de politie in Almere Poort via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Ook andere mogelijke getuigen wordt gevraagd via dezelfde kanalen contact op te nemen.