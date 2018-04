Hoogbejaard stel overvallen in woning, getuigen gezocht

Tussen 4.00 uur en 4.30 uur werd de bewoner van het huis wakker van gerommel rond de woning. Tot zijn schrik zag hij twee mannen in de slaapkamer staan. Terwijl de ene man de bewoners vasthield doorzocht de andere man het huis. Vervolgens vertrokken de mannen door het raam met een ladder naar beneden. Vermoedelijk zijn de mannen daarna vertrokken via de tuin.

De politie komt graag in contact met mensen die iets van de woningoverval hebben gezien. Van de verdachten is bekend dat ze volledig in het zwart gekleed waren en ook gezichtsbedekking droegen. Om het huis binnen te komen gebruikten ze een lichtgekleurde ladder. Op verschillende plekken rond het huis zijn braaksporen aangetroffen. De mannen hebben dus vermoedelijk enige tijd geprobeerd om op een andere manier het huis binnen te komen. Mogelijk zijn de mannen een dag eerder ook al bij het huis geweest, ook toen hebben de bewoners geluiden rond het huis gehoord.

Getuigen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.