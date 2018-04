Daders inbraak dierenzaak nog voortvluchtig

De verdachten reden met hoge snelheid de Westzijde op. Doordat de politie in een bestelbus reed, werd de tussenliggende afstand steeds groter. Aan het einde van de Westzijde was de politie de verdachten al uit het oog verloren, maar het kon niet anders of de verdachte waren ter hoogte van de Prins Berhardbrug links gegaan, de Vincent van Goghweg op. Dat bleek te kloppen toen zij even verderop de auto in de berm zagen staan. De auto was tegen een paaltje en een reclamebord gebotst. De politie zag nog juist een van de verdachten wegrennen.

De politie stelde direct een onderzoek aan in de omgeving. Hierbij werden een helikopter en politiehonden ingezet. De verdachten werden echter niet meer teruggevonden.

Bij onderzoek bleek dat de vluchtauto van diefstal afkomstig was.

2018066440