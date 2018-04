Politie zoekt getuigen straatroof

Omstreeks 12.00 uur liep een 21-jarige vrouw uit Purmerend met een vriendin over de Wheredijk. Zij liepen vanaf de Rudolf Garrelstraat in de richting van het gemaal. Plotseling kwam er een bromfiets voorbijrijden. In het voorbijgaan voelde het slachtoffer een tik tegen haar schouder. De bromfietser bleek in het voorbijgaan haar schoudertas van haar schouder te hebben getrokken.

In de tas zaten een GSM, wat geld en bankpasjes.

2018066136