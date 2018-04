Zes verdachten aangehouden na woninginbraak

Regelmatig kan de politie inbrekers op heterdaad aanhouden door goede tips en meldingen van mensen de alert reageren op een verdachte situatie in hun buurt. Mocht u zelf verdachte personen in uw buurt zien, of misschien zelfs getuige zijn van een inbraak, schroom dan niet en bel direct 112. De politie is 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor meldingen.

De politie vraagt u om zich aan te melden bij Burgernet. Via dit Burgernet krijgt u dan meldingen dat de politie op zoek is naar verdachten of vermiste personen. Ook kunt u via Burgernet worden geïnformeerd over onveilige situaties in uw (woon)omgeving. Aanmelden kan via de website www.burgernet.nl .

2018065989