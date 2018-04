Laat uw fiets gratis voorzien van een uniek framenummer

De actie maakt deel uit van een campagne tegen fietsdiefstal waarin politie en gemeente Den Haag samenwerken om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen.

Voordelen uniek framenummer

Doordat de fiets herkenbaar is aan het framenummer en daardoor moeilijker verkoopbaar, wordt een potentiële dief afgeschrikt. Fietsen die toch worden gestolen, kunnen aan de hand van dit unieke nummer makkelijker worden terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar. Het is dan wel belangrijk dat er aangifte van de diefstal is gedaan. Aangifte doen kan via de website van de politie.