Hoofdbureau politie-eenheid Den Haag verhuist naar Binckhorst

‘Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Als politie spelen wij hier in ons werk dagelijks op in. Dit heeft ook effect op onze huisvesting. Het huidige hoofdbureau van onze eenheid aan de Burgemeester Patijnlaan is zowel in technisch als in functioneel opzicht zo verouderd, dat het niet meer voldoet’, zegt Marcel Jansen, hoofd Bedrijfsvoering van de politie-eenheid Den Haag. ‘Met het nieuwe hoofdbureau dat we nu voor onze eenheid gaan bouwen, krijgen we een goed, toekomstbestendig pand dat past bij de politie van deze tijd en aansluit bij de manier waarop de politie nu en in de toekomst werkt.’