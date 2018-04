Getuigen gezocht, pakkettenbezorger overvallen

Het slachtoffer, een bezorger van een online pakkettendienst, vertelde aan agenten dat hij zijn auto stilzette op de Treubstraat. Daar stalen drie onbekenden goederen uit zijn grijze bestelbus. De drie gebruikten een vuurwapen tijdens de overval. Het slachtoffer raakte niet gewond. De verdachten, drie licht getinte mannen, reden in een auto met buit weg. Het slachtoffer deed aangifte van de overval. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche van Westland-Delft zoekt getuigen van de overval. Hebt u verdachte omstandigheden gezien in de omgeving van de Treubstraat? Of hebt u andere informatie over de overval? Of hebt u camerabeelden waarop de verdachten of hun auto te zien zijn? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel met 0800-7000.