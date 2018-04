Getuigen gezocht van kleine brandjes

In de laatste week van februari 2018 kreeg de politie meerdere meldingen van kleine brandjes in het centrum. Bij onderzoek bleek het te gaan om afval, struiken en vuilnis dat in brand stond. Maandag 9 april vond weer een brandstichting plaats. In de Molenstraat stond een prullenbak in brand. Woensdagavond 11 april om 21.50 uur zag een getuige dat drie jongens een boom in de Zeestraat in brand probeerden te steken. De getuige belde onmiddellijk de politie. De drie jongens, die allen in het donker gekleed waren en petjes droegen, renden hard weg in de richting van het Kerkpad. De recherche onderzoekt de brandstichtingen en zoekt getuigen.