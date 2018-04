Arrestaties voor schietincident Zwijndrecht

De politie vond dinsdagavond 13 februari op zowel de Burgemeester van het Hoffweg als bij de Kapitein Dekkerflat meerdere kogelhulzen. Dit gebeurde nadat rond kwart voor zes de melding binnen kwam dat er op de Burgemeester van het Hoffweg schoten waren gehoord. Nog diezelfde avond bleek uit getuigenverklaringen dat er twee auto’s met hoge snelheid achter elkaar aan door de wijk waren gereden. Vanuit deze voertuigen zouden de schoten zijn gelost.

Aanhoudingen

De recherche startte een onderzoek en zette alles op alles om de onderste steen boven te krijgen. Dat leidde al snel naar verdachten. Zo kreeg een 20-jarige man woensdag 11 april de politie over de vloer in Cadier en Keer. De tweede verdachte van 29 jaar werd gearresteerd in Rotterdam.

Beide verdachten zijn donderdag weer heengezonden, maar blijven wel verdachte in deze zaak. De politie gaat verder met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Het motief achter de schietpartij is vooralsnog niet duidelijk.