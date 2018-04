Beschonken bestuurder betrapt

Omdat het rijgedrag van de man opvallend was besloten surveillerende agenten hem aan de kant van de weg te zetten en te laten blazen. Uit de blaastest op straat bleek dat hij teveel had gedronken. Daarom is de man meegenomen naar het politiebureau waar hij een ademanalyse moest doen. Hieruit bleek dat hij bijna drie keer meer alcohol op had dan is toegestaan. Hij blies 575 ug/l.

Het rijbewijs van de man is ingenomen en zal worden opgestuurd naar de Officier van Justitie. Die bepaalt of en wanneer de man het rijbewijs terug krijgt.