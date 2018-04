Drie aanhoudingen na vondst hennepdrogerij

Op de zolder van de woning werden twee veldbedjes aangetroffen waarop henneptoppen lagen te drogen. In de rest van de woning werden ook nog zakken met gedroogde henneptoppen aangetroffen. In totaal is er zeven kilogram in beslag genomen. Ook vonden de agenten nog 181 xct-pillen, drie kilogram amfetamine en een stroomstootwapen.

Alle drie de aanwezigen zijn aangehouden als verdachte van overtreding van de Opiumwet. Het betreffen twee mannen die in de woning wonen en een Bulgaarse vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze donderdag verder worden gehoord over hun betrokkenheid bij dit incident.