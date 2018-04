Hennepkwekerij in verborgen ruimte achter kapperszaak

De politie kreeg een tip via Meld Misdaad Anoniem dat nabij een kapper aan de Olmstraat regelmatig een hennepgeur werd waargenomen Aan de voorzijde van het pand is een kapperszaak ingericht. Een 48-jarige man was daar aanwezig Zijn zoon lag in een aansluitende ruimte te slapen. Daar zaten achter een spiegeldeur een tweetal deuren die toegang gaven tot een ruimte met daarin een watervat en enkele transformatoren, daarachter was in twee hokken een kwekerij ingericht. Er stonden respectievelijk 153 en 226 planten. Vader en zoon zijn aangehouden. Hun rol bij de plantage wordt onderzocht.