Nog steeds informatie gezocht in zaak bewusteloze man Terneuzen

Daarom vragen de rechercheurs u nogmaals om hulp bij dit incident. Mogelijk helpt uw informatie om bij de dader of daders te komen die dit op hun geweten hebben.

Bent u op de avond van 23 maart tussen 23.00 uur en 24 maart 00.30 uur op het parkeerterreintje aan de Scheldeboulevard (ter hoogte van de rotonde aan de Churchilllaan) geweest, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie. Ook als u niets met het incident te maken hebt gehad kunt u nog steeds waardevolle informatie hebben die de politie kan helpen.

Specifiek is de recherche op zoek naar de inzittenden van twee personenauto’s die tussen 00.00 uur en 00.15 uur op 24 maart over de rotonde aan de Churchilllaan hebben gereden.

Contact opnemen kan via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u wel uw informatie wilt doorgeven, maar u wilt liever niet met de politie praten, dan kunt u uw tips anoniem doorgeven via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000 (telefoonnummer M.). Vermeld hierbij graag zaaknummer 2018-066599.