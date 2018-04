Twee aanhoudingen na achtervolging gestolen bestelauto

Tilburg / Goirle - Een politieachtervolging van een bestelbusje die startte in Tilburg is via België uiteindelijk in Goirle op een doodlopende weg geëindigd. De bestuurder negeerde een stopteken en probeerde onderweg een politieauto te rammen. Er vluchtten twee mannen uit de auto, één van hen, een 18-jarige Tilburger, werd door de politie neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Rond 04.30 uur werd in een woning in Oirschot nog een 19-jarige man vanwege dit incident als verdachte aangehouden. De bestelauto waarin zij reden blijkt gestolen te zijn.