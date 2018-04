Eindhovenaar in auto doodgeschoten

Heeft u iets gezien of gehoord, heeft u informatie of kent u mensen die ons misschien op weg kunnen helpen? Meld dit meteen bij de recherche in Eindhoven via 0900-8844 of vul het tipformulier in op onze website. Wilt u liever anoniem tippen bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl .