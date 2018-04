Politie stelt onderzoek in naar verkeersongeval

Rond 10 uur meldde een 60-jarige vrachtwagenchauffeur uit Beesd dat hij een deel van zijn lading was verloren. Deze lading kwam via een viaduct terecht op een bestelbusje dat daar onder reed. Hierdoor kwam deze auto op zijn kant terecht en raakte daarbij een andere auto. Beide bestuurders van de auto’s, mannen van 46 jaar uit Groningen en van 65 jaar uit Dieren, kwamen met de schrik vrij. Zij zijn wel uit voorzorg gecontroleerd door ambulancepersoneel. De lading van de vrachtwagen, grind, zand en pallets, veroorzaakte een enorme ravage op de weg. Hierdoor is de weg afgesloten. Er vindt onderzoek plaats door de verkeersongevallenanalyse naar de toedracht en de vrachtwagenchauffeur en eventuele getuigen worden gehoord. Op dit moment is de weg nog niet vrijgegeven voor het verkeer. Prioriteit is nu het opruimen van de weg dat met deskundigheid en zorgvuldigheid wordt gedaan.