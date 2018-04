Vrouw met openstaande gevangenisstraf opgepakt na achtervolging

De automobiliste ging er rond 2.00 uur in Blerick tussenuit na een stopteken, vanwege een kapotte koplamp. Ze ging er, samen met een 25-jarige bijrijdster, met hoge snelheid vandoor. Tijdens de achtervolging bleek dat de auto niet was verzekerd en bovendien stond de kentekenhoudster gesignaleerd voor de openstaande gevangenisstraf.

Ze raakte een politieauto aan de achterkant en probeerde daarna een andere politieauto in te halen, waarbij ze voorzichtig richting berm werd gemanoeuvreerd. Vervolgens kwam ze op de Sevenumseweg in de berm terecht en reed zich vast. De bijrijdster werd ook aangehouden, maar is later in vrijheid gesteld. De politieauto raakte licht beschadigd.

Tijdens de achtervolging reed de bestuurster een paar keer door rood en werden op de Baarloseweg, Antoniuslaan en de Eindhovenseweg snelheden van 110 km/uur bereikt waar 50 is toegestaan. Later bleek ook dat ze niet in het bezit was van een rijbewijs.

2018053057