Terrorismebestrijding in de haven

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel. We kunnen niet alles voorkomen, maar we kunnen ons wel goed voorbereiden. Net als luchthavens gelden ook gewone havens als een risicogebied voor terroristische dreiging. De cruiseschepen met vaak duizenden mensen aan boord, de Passenger Terminal, brandstofopslagplaatsen in de haven, het waterzuiveringsbedrijf, zomaar een greep uit plekken in de haven die mogelijk doelwit kunnen zijn.