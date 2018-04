Politie zoekt man met hond ivm gewapende overval op casino

Husky-achtige hond

De man die de hond uitliet droeg een wit trainingspak met een zwart vlak op zijn buik, een wit hoofddeksel en witte schoenen. De hond lijkt een Husky-achtig ras te zijn. De man liep vanaf het CSE (Centre for Sports & Education) terrein langs het stadion richting de Boerendanserdijk.

De politie roept deze man, of mensen die hem menen te herkennen aan het signalement, op zich te melden via 0900-8844 of via het tipformulier op deze pagina. Ook andere getuigen die de overvaller voor of na de overval hebben gezien worden verzocht zich te melden.

2018148025 (JT)