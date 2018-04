Verdachte aangehouden voor brandstichting

Rond 19.00 uur ontstond er brand in een winkel aan de Veerstraat. Iemand had een brandend voorwerp naar binnen gegooid. De brandweer kon de brand snel blussen. Agenten deden onderzoek dat leidde naar een 39-jarige man uit Bussum. De verwarde man kon in zijn woning worden aangehouden, hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij zit vast voor nader onderzoek en professionele hulp is ingeschakeld.