Bestuurder gewond bij verkeersongeval

Die avond rond 22.30 uur vond er op de kruising Weg der Verenigde Naties en de Pijperlaan een aanrijding plaats tussen twee personenauto’s. Een van de bestuurders raakte gewond en werd direct door behulpzame omstanders geholpen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en de brandweer bevrijdde deze 19-jarige Utrechter uit zijn auto. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd, zijn letsel is nog onbekend. De bestuurder van de andere auto is er vandoor gegaan. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en is bezig de identiteit van de weggelopen bestuurder te achterhalen.