Met drank op tussen de paaltjes door

Een getuige meldde het verkeersgedrag van de man bij de politie. Deze trof de man met zijn auto in de omgeving aan. De bestuurder werd uiteindelijk op het Stationsplein in Heerhugowaard aan de kant gezet. De man bleek alcohol te hebben gebruikt. Hij blies maar liefst 850 ug/l. Dat is bijna vier maal het voor hem geldende maximum van 220 ug/l. De man moest zijn rijbewijs inleveren, maar dat had hij niet zij zich. Uitgezocht moet worden of hij wel in het bezit is van een geldig rijbewijs.

Bij controle bleek er nog een vrijheidsstraf tegen de man open te staan. De komende veertien dagen mag hij deze uitzitten.