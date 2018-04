Pas op voor oplichters

Bewoners kregen een brief thuis van hun bank waarin stond dat hun betaalpas moest worden vervangen. Rekeninghouders konden dit doen door hun pas op te sturen met vermelding van hun pincode. Ook was het mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een internetlink, die niet bij de bank, maar bij de criminelen terecht kwam. Deze link is inmiddels geblokkeerd.

Hoewel aan deze brief duidelijk te zien was dat deze vals was, zijn criminelen tegenwoordig in staat om heel betrouwbaar ogende brieven en websites te maken, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden. Het is daarom echt noodzakelijk brieven van uw bank goed te bekijken en bij twijfel op te bellen. Goed om te weten is dat uw bank nooit om uw pincode zal vragen. Geef deze dan ook nooit af.

Mocht u ook zo’n brief hebben ontvangen, meld u zich dan bij de politie op tel.nr. 0900-8844.

2018066997