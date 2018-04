Wapens en drugs

Omstreeks 11.30 uur melden medewerkers van de Koninklijke Marechaussee dat zij op de Luchthavenweg in Den Helder bij een personenauto stonde die mogelijk niet verzekerd was. Ter plaatse herkenden de politiemensen de bestuurder van de auto als iemand die betrokken is bij het dealen in drugs.

Onderzoek in de auto en aan de verdachte leverde een ploertendoden (slagwapen) en een boksbeugel op. Verder vond de politie een gripzakje met twee bollen harddrugs en in totaal negentien envelopjes met harddrugs.

De drugs en de wapens werden in beslag genomen. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2018066636