Man en vrouw aangehouden in de Burgemeester Jansenstraat

De politie kreeg even voor 23.00 uur de melding van een geweldsincident in een woning aan de Burgemeester Jansenstraat. De recherche startte direct een onderzoek.



Vanwege de mogelijke gevaarzetting is een arrestatieteam ingezet voor de aanhouding van de verdachten. De verdachten waren niet meer in de woning aanwezig, maar werden later door de politie in de nabije omgeving aangetroffen en aangehouden. De districtsrecherche Den Haag West doet verder onderzoek. De verdachten zitten nog vast.