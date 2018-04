Belg zonder rijbewijs ontwijkt politiecontrole en brengt zichzelf nog verder in problemen

Udenhout / Oisterwijk - Een 41-jarige man uit Bergen (B) is donderdag 12 april 20187 omstreeks 18.15 uur op de Kreitenmolenstraat aangehouden ter zake het verlaten van een plaats ongeval, rijden zonder geldig rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag. In zijn auto is bovendien een kleine hoeveelheid drugs en een stroomstootwapen aangetroffen.