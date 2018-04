Dronken bestuurder zonder rijbewijs aangehouden

De politie kreeg op donderdag 12 april rond 15.00 uur de melding dat een automobilist op de Rossinistraat tegen geparkeerde auto’s was aangereden en er daarna vandoor was gegaan. Agenten kwamen de bestuurder even verderop in de straat tegen. De man moest blazen en bleek dronken te zijn. Hij is aangehouden voor het verlaten van een plaats ongeval en rijden onder invloed. Ook bleek de man geen geldig rijbewijs te hebben. Omdat de verdachte al vaker betrapt was op rijden onder invloed en zonder rijbewijs werd door de officier van justitie besloten dat de auto waarin de man reed in beslag moest worden genomen. Na verhoor is de verdachte met een proces-verbaal op zak in vrijheid gesteld.