Twee arrestaties na mishandeling 51-jarige Bredase

De politie kreeg een melding dat een vrouw op de Essendonk door een man en een vrouw in elkaar werd geslagen. De agenten zagen een mishandelde vrouw op de grond liggen. Een getuige die bij haar stond, toonde de dienders foto’s die hij gemaakt had van de daders. Tijdens een zoekactie in de omgeving werden de twee afgebeelde personen, een man en een vrouw, aangetroffen en aangehouden ter zake de verdenking van openlijke geweldpleging.