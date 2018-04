Vrachtwagenchauffeur gehoord als verdachte ongeval A58

De vrachtwagenchauffeur heeft zich bij de politie gemeld en is als verdachte aangemerkt, gehoord en daarna op vrije voeten gesteld. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er die maandagochtend exact gebeurd is. De politie heeft al meerdere getuigen gesproken over het ongeval. Toch doet ze nogmaals een beroep op het publiek. Heeft u die bewuste maandag rond 05.00 uur op de A58 bij Moergestel het ongeval zien gebeuren? Of heeft u andere informatie die ons verder kan helpen bij het onderzoek? Meldt u dan bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.