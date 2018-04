Aanhoudingen en maatregelen na ongeregeldheden Helmond Sport – MVV

Daarnaast hebben wij in het onderzoek ondertussen ook zicht gekregen op 17 Helmond Sport supporters die zich provocerend gedroegen tijdens de ongeregeldheden. In overleg met Gemeente Helmond en Helmond Sport zijn tegen hen ook stappen ondernomen. De Gemeente Helmond legt deze supporters een gebiedsverbod op van negen maanden. Gedurende deze periode mogen zij bij thuiswedstrijden niet bij of in de directe omgeving van Sportpark de Braakwaar komen. Helmond Sport weert deze supporters vervolgens ook door hen een voorlopig stadionverbod te geven.