Terrasbezoeker Oog in Al meldt zich

Utrecht - De politie is niet langer op zoek naar de man die vorig jaar mei een bezoeker op het terras van restaurant Buurten aan de Kanaalweg in Utrecht sloeg. De man heeft zich na het tonen van beelden in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld bij de politie gemeld. Hij zal verhoord worden over het incident.