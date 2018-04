Politie treft vuurwapen aan en houdt vijf mannen aan

Op de Violierstraat hield de politie een auto staande die voldeed aan het beschreven signalement. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. De politie hield de inzittenden van de auto, vijf mannen, aan voor de wet wapens en munitie. Het betrof een 35-jarige man uit Warnsveld, een 33-jarige man en een 36-jarige man uit Deventer, een 41-jarige man en een 35-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats. De 41-jarige man bleek gewond te zijn. Hij werd voor zijn verwondingen in het ziekenhuis behandeld en daarna naar het politiebureau gebracht. De toedracht van het incident is nog niet helder. De politie onderzoekt de zaak.

(2018159245)