Politie houdt man en vrouw aan na achtervolging

Even later kreeg de politie een melding van een conflict in de persoonlijke sfeer ook aan de Gelderse Roos. Op de Siemelingskruisweg trof de politie een auto aan die voldeed aan de beschrijving van de meldingen. De auto voldoet niet aan een stopteken van de politie en gaat er vandoor. Bij controle van de gegevens van de auto blijkt het mogelijk te gaan om een vuurwapengevaarlijke persoon. Een achtervolging over de Deventerweg, Zutphenseweg en Hanzeweg volgt. Op de rotonde van Laan van Borgele, Overstichtlaan en Lebuinislaan weet de politie de auto tot stilstand te dwingen door met de dienstauto te botsen tegen de auto van de verdachten. Hierna volgt een uitpraatprocedure en houdt de politie de inzittenden van de auto aan. Dit betreft een 48-jarige man en een 34-jarige vrouw, beiden uit Rotterdam. In de auto treft de politie een vuurwapen en een paar honderd gram hennep aan.

(2018160095)