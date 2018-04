Hulpverleningsdiensten uitgerukt na zeer ernstig ongeval

Ook een traumahelikopter landde op de A15 voor de hulpverlening. De overleden persoon bleek uit de auto te zijn geslingerd. Daar kwam iedere hulp te laat. De zwaar gewonde persoon is naar een ziekenhuis in Nijmegen overgebracht. Er zaten vier personen in de auto, twee van hen raakten niet gewond.

De snelweg (rechts) bij Echteld tot aan de Willem Alexander brug werd afgesloten voor hulpverlening en vervolgens het politieonderzoek. Hiertoe werd later ook de linker rijstrook op de andere weghelft afgesloten. Verkeersongevallenanalyse deed ter plekke (technisch) sporenonderzoek. Ook heeft een politieheli opnamen gemaakt van de situatie. Het onderzoek naar de toedracht is nog gaande.

Meerdere politie-eenheden, onder andere motoragenten en de landelijke eenheid, assisteerden om het verkeer in goede banen te leiden. Ook Rijkswaterstaat was ter plaatse voor de nodige maatregelen.