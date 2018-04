Twee motorrijders ernstig gewond bij ongevallen

Eveneens vrijdagavond rond 18.40 uur raakte bij een eenzijdig ongeval op de Kolfschoten in De Glind een motorrijder ernstig gewond, een 35-jarige inwoner van Scherpenzeel. De hulpdiensten gingen na een melding ter plaatse en troffen de man in de berm aan, de motor in de sloot. Een passerende vrachtwagenchauffeur verleende inmiddels eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met de traumaheli naar een ziekenhuis in Utrecht vervoerd. Daar is bloed afgenomen in verband met een vermoeden van rijden onder invloed.

Verkeersongevallenanalyse heeft op de ongevalslocatie technisch sporenonderzoek gedaan. Politieagenten spraken met meerdere omstanders; één persoon die geen ID wilde tonen en de agenten beledigde werd aangehouden. Verder wees onderzoek uit dat de 35-jarige zonder geldig rijbewijs zou hebben gereden.

2018158869 / 2018158868 ^MJV