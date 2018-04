Ernstig eenzijdig ongeval

De bestuurster zou, rijdend in de richting van Utrecht, zijn gaan slingeren en in de berm zijn gereden. Vervolgens is zij het talud van de A2 afgereden en op de kop terechtgekomen op de Ridderslag. De hulpverlening werd onmiddellijk opgestart. De vrouw is door brandweerlieden uit de auto gehaald en, na eerste medische zorg, naar het UMC Utrecht overgebracht.

Verkeersongevallenanalyse deed onderzoek op de ongevalslocatie en heeft (technisch) onderzoek verricht aan de auto.

2018158407 ^MJV