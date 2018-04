Jongen beroofd van telefoon

Rond 18.45 uur vond de beroving plaats. Een 14-jarige jongen uit Gouda werd onder bedreiging van een stroomstootwapen beroofd van zijn telefoon. De dader ging er vervolgens op de fiets vandoor in de richting van de Admiraal Helfrichlaan. Het slachtoffer kon een automobilist aanspreken die de politie inschakelde. In de omgeving zochten agenten. Ook werd een Burgernetactie gestart. Dit leidde niet naar een verdachte.



Signalement

Het gaat om een jongen rond de 14/15 jaar oud met een licht getint uiterlijk. Hij is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang en heeft zwart haar en bruine ogen. Hij droeg een zwarte jas, een grijze trainingsbroek van het merk Adidas en hij had een zwarte pet op. Hij reed op een grijze mannenfiets met terugtraprem en een dubbele standaard.



Getuigen en/of mensen die meer informatie hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de recherche in Utrecht Stad via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier.