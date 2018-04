Schoten gelost

Rond 00.50 uur kwam een melding dat er schoten waren gehoord ter hoogte van de Rooseveltlaan. Agenten gingen poolshoogte nemen en troffen buiten niemand aan. Op een afgelegen stuk vonden zij enkele hulzen. Er raakte niemand gewond.



Getuigen die mogelijk iets gezien hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de recherche via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier.