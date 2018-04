Tweede aanhouding in onderzoek liquidatie Ergin Başakçi

De eerste verdachte kwam in beeld van het onderzoeksteam nadat een DNA-spoor werd gevonden in één van de vluchtauto’s. Bij de liquidatie reden de daders eerst in een witte Polo met zwart zonnedak om daarna verder te vluchten in een donkergrijze Kia Rio. Onderzoek naar het rijgedrag van deze auto’s deed het vermoeden rijzen dat er door de daders een derde auto is gebruikt, een blauwe Volkswagen. Bij de eerste aanhouding is een blauwe Volkswagen Polo in beslag genomen. Onderzoek aan de blauwe Polo moet meer duidelijkheid geven of ook deze auto inderdaad door de daders is gebruikt.