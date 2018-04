Drie mannen aangehouden voor openlijk geweld

Van de medewerker van cameratoezicht kwam de melding dat er in de straat een tweede verdachte liep die, volgens de beelden, ook als verdachte in deze mishandeling aangemerkt kom worden. Deze 16-jarige Oosterhouter was snel gevonden en werd ook aangehouden. Hij probeerde zich nog te verzetten maar dat had niet veel effect. De opgeslagen beleden van het openlijk geweld werden naar de agenten ter plaatse verzonden. Toen bleke dat er nog een derde verdachte betrokken was bij de zaak. Op het moment dat de agenten deze derde verdachte in het vizier kregen probeerde deze nog te vluchten maar hij kon snel ingehaald worden. De 16-jarige verdachte uit Deurne werd ook aangehouden.