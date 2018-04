Getuigen houden auto inbreker aan

Op zaterdag 14 april 2018 om 1.45 uur werd een surveillance-eenheid door het operationeel centrum naar de Bilderdijkstraat gestuurd. Twee mannen hadden daar een verdachte vast die geprobeerd had iets uit een auto weg te nemen door de ruit in te slaan. Toen de agenten daar aankwamen bleek de informatie juist te zijn. Ze troffen daar een man aan met een gewonde hand, vermoedelijk van het inslaan van de ruit van een geparkeerde auto. Twee getuigen hadden dat gezien en sloten de man in. Ondertussen werd de politie gebeld. De verdachte, een 21-jarige man die aangaf geen verblijfplaats in Nederland te hebben, is aangehouden. De eigenaar van de auto werd opgespoord om aangifte te doen. Dank voor deze getuigen.