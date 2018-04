Jongen draagt neppistool in broeksband

De wapenwetgeving verbiedt nepvuurwapens, omdat ze dreigend kunnen overkomen. Een grote zorg bij dit soort meldingen is dat agenten niet altijd kunnen zien of het om een echt vuurwapen gaat, of om een nepvuurwapen. Gezien de dreiging die daarmee gepaard gaat, zijn agenten genoodzaakt om de wapendrager altijd als vuurwapengevaarlijke verdachte te benaderen. Zo’n aanhouding is ingrijpend en mogelijk zelfs gevaarlijk. Meer informatie over nepvuurwapens is te vinden op de speciale themapagina over nepvuurwapens.